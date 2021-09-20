“ميقاتي” يدعو لمتابعة ملف قضية اختفاء “الصدر” في ليبيا

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين؛ إلى سرعة مُتابعة ملف قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا.

وطالب “ميقاتي”، في بيانٍ وزاريٍ، أمام جلسة في مجلس النواب لمنحه الثقة، بضرورة العمل على مسار المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري لإقفال القضية في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوليو 2022، لوضع الترتيبات اللازمة لقضية تغييب “الصدر” ورفيقيْه في ليبيا عام 1978، ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات القضية.

وفي فبراير 2019؛ أعلنت ليبيا، تشكيل لجنة من وزارتيْ العدل والخارجية، بالإضافة إلى جهات أخرى ذات اختصاص للإشراف على تحقيقات قضية اختفاء “الصدر”.

ومنذ اختفاء مؤسس حركة أمل موسى الصدر في ليبيا أواخر السبعينات؛ شهدت العلاقات بين طرابلس وبيروت أزمةً دبلوماسيةً، دفعت ليبيا إلى قطع علاقاتها مع لبنان، أول مرة في سبتمبر 2003، بسبب اتهامات ضد معمر القذافي حول اختفاء الإمام اللبناني.

يُذكر أن وزارة الخارجية الليبية، إبان عهد حكومة الوفاق، أبلغت القضاء اللبناني، عبر لجنة مختصة، بتفريغ قاض خاص للقضية، حتى تتمكن من إنجاز مهمّتها في أسرع وقت ممكن، وضمان كشف الحقائق.

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