النهر الصناعي: قطع المياه عن هذه المناطق لمدة 7 إلى 10 أيام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وقف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بين شرق اجدابيا وسلوق (قمينس، المقرون، الخضراء) لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تعرض صمام التفريغ للمحطة (150+40) الواقع بالقرب من مدينة الزويتينة لتسريب كميات كبيرة من المياه بسبب إقامة بعض المواطنين وصلات غير شرعية مما تسبب في تعطيل عمل الصمام .

وبين الجهاز أن المحطة تعمل تحت ضغوط عالية مما يستحيل معه إجراء عمليات الصيانة دون ايقاف الإمداد المائي للمناطق الواقعة ما بين شرق اجدابيا وسلوق (قمينس، المقرون، الخضراء).

وأشار الجهاز إلى وقف الإمداد المائي عن المدن والقرى المذكورة لمدة تتراوح ما بين (7 إلى 10) أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء للبدء بأعمال الصيانة مؤكدا أنه سيتم تفريغ المسار من المياه وهدر كمية لا تقل عن 300,000 متر مكعب.