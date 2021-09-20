شركة البريقة: الوقود متوفر والعمل في المستودعات يسير بشكل طبيعي

العنوان-طرابلس

قالت شركة البريقة لتسويق النفط بأن الوقود متوفر، مؤكدة أن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق.

ودعت الشركة في بيان له عبر فيسبوك، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة، وطالبتهم بالتحلي بروح المسؤولية اتجاه البلاد والعباد وحفاظا على الأمن العام.

وأوضحت الشركة، أنه تم ربط ناقلة الوقود بميناء الزاوية واستمرار تعزيز الأرصدة بجميع مستودعات الشركة وفق المعتاد، كما أن حركة برمجة النواقل ودخولها تسير بشكل طبيعي، وأن البريقة وشركات التوزيع مستمرين في فتح أبواب التزويد بالمحطات إلى حين انفكاك الأزمة.

وأشارت الشركة إلى أن النواقل النفطية على الأرصفة البحرية مصراتة وبنغازي، باشرت عمليات التفريغ بعد إخلاء الرصيف المخصص وبدء عمليات الضخ على شركات التوزيع و تزويد المحطات مباشرة.