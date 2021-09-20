«شلوف»: أتوقع رئيساً جديداً لليبيا مثل «مرسي» أو «قيس سعيّد»

زعمت حنان شلوف، عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيرشح نفسه للرئاسة عن بعض العبيدات في الشرق، وفتحي باشاغا وزير داخلية “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها عن بعض الإخوان، ونوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عن ما يعرف بـ”تيار فبراير”، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، عن تيار الكرامة. وكتبت شلوف على حسابها بفيسبوك: “علي زيدان (رئيس الوزراء الأسبق) سيطرح نفسه عن قبائل الأشراف في الجنوب، لكل هؤلاء نصيب ممن سينتخهم خوفا من سيطرة تيار معادي لهم أو طمعاً في الحصول على مكانة معه أو طمعا في بيع أصواتهم لهم أو طمعا في مكانة اجتماعية ونفوذ سياسي حال فوزهم”.

وواصلت: “ولكن هناك شخصيات من هنا وهناك ويريدون خوض غمار التجربة وقد يكون لهم نصيب الفوز مثل مرسي أو قيس سعيد غير المتوقع فوزهم في تلك الفترة .

خريطة الانتخابات القادمة كما أراها إن صار منها قانون انتخاب مجلس الدولة وقاعدته الدستورية جاءت في الوقت الضائع وأعتقد أن المجتمع الدولي بعد أن تلقف قانون انتخاب البرلمان سينظر لهذا الأمر كنوع من العرقلة وسيتجاوزه، ويبقى السؤال هل سيكون لليبيا مبعوث جديد بعد الـ18 يوم التى حددها مجلس الأمن ؟! وهل سيعتمد المبعوث الجديد موضوع الانتخابات أم ستكون له خارطة سياسية جديدة؟” على حد قولها.