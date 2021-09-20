المفوضية تطلق برنامجا تدريبيا حول تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين

العنوان-طرابلس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي، الذي يستهدف تدريب موظفي وحدات التسجيل والاعتماد بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا.

وأطلق البرنامج بحضور، المدير العام يحي الجديد ومدير إدارة العمليات الانتخابية، الصادق زكار، وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت المفوضية عن، عبد الغني دعبوب، رئيس قسم العمليات الخارجية، قوله، “إن البرنامج تكملة للخطة التي تعمل المفوضية على تنفيذها في إطار استكمال جاهزيتها للانتخابات القادمة وتتولى إدارة العمليات الانتخابية تنفيذه والاشراف عليه”.

وأشار دعبوب إلى أن البرنامج يستهدف تدريب موظفي مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا، حيث سيتم تدريبهم على كيفية تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين واليات تنفيذ هذه العملية والمعايير اللازمة والإجراءات والمستندات المطلوبة لاعتمادهم وتسجيلهم.

وأكد أن مهمة التسجيل والاعتماد ستوكل لمكاتب الإدارة الانتخابية المنتشرة في كل المدن الليبية، أما المراقبين والإعلاميين الدوليين والضيوف سيتم تسجيلهم واعتمادهم من قبل المكتب المختص في الإدارة العامة بالمفوضية.

ونقلت المفوضية عن رئيس قسم المرشحين والكيانات السياسية، التواتي رمضان التواتي، قوله إن مدة الدورة ثلاثة أيام، وسيتلقى فيها المشاركين برنامجا متكاملا، فيما يخص إجراءات تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين.

وأضاف، أن عدد المتدربين بلغ 87 متدربا من مختلف المدن الليبية، وسيتم تقسيمهم لمجموعتين الأولى ويبلغ عدد المتدربين فيها 32 وسيتلقون تدريبا حول اعتماد المراقبين وسيشرف على هذه الدورة قسم العمليات الخارجية.

وتابع، أما الدورة الثانية ويبلغ عدد المتدربين فيها 55 متدربا سيتلقون تدريبا حول تسجيل المرشحين وسيتولى الإشراف عليها قسم الكيانات السياسية.