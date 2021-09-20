“218” تنشر محاور مباحثات المنفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

يستعد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لعقد اجتماعات عدة مع عددٍ من الوفود، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لـ”218″: “المنفي” سيُناقش، خلال اللقاءات، قضايا تتطلّب تعاونًا دوليًا وإقليميًا؛ على رأسها ملف سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكدت “وهيبة”، أن مباحثات “الرئاسي” في نيويورك؛ تأتي في إطار دعمه للعملية السياسية في ليبيا، تزامنًا مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍّ للأزمة الليبية.

وكانت المتحدثة باسم رئيس المجلس، قد أعلنت في وقت سابق، توجّه “المنفي”، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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