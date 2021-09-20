الوطنية لحقوق الإنسان: كل قرارات مفوضية المجتمع المدني بطرابلس “باطلة”

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عمل مفوضية المجتمع المدني بطرابلس، داعية إياها عدم تجاوز عملها واختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها. وقال بيان صادر عن اللجنة: “ندعو مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، والإدارة العامة للمفوضية بالمدينة، إلى عدم تجاوز عملها واختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها”.

وأضاف البيان “رأت اللجنة بطلان كلّ ما يصدر عنهما من قرارات ولوائح تنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني، في حال لم يكن هناك أسانيد لذلك، فما تفعله المفوضية يناقض مهامها ويُعرّضها للمساءلة القانونية لتجاوزها مهام عملها واختصاصاتها”.

وأشارت اللجنة إلى أن مسألة الرقابة والمتابعة مهمة يجب أن تقوم بها الأجهزة المختصة، لا أن تقوم بها المفوضية نيابة عن تلك الأجهزة، مشددة على ضرورة دعم المؤسسات بكل وسائل الدعم الممكنة لا أن تجعلها خصماً لها.

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