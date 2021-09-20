بليحق يعلن نتائج جلسة النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

أعلن الناطق باسم الحكومة عبد الله بليحق نتائج جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين والتي بحثت الطلب المقدم من 45 نائب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد بليحق في تسجيل مصور أن النواب قرروا خلال جلسة النواب التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه .

وأضاف بليحق أن النواب اتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم.

وأشار بليحق إلى تعليق جلسة النواب إلى يوم غد الثلاثاء.

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