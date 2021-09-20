تحليق تركي جديد نحو ليبيا.. والوجهة الوطية

نشر موقع “itamilradar”، خبر تتبعه لتحليق طائرتيْن من طائرات القوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا.

وبحسب الموقع؛ غادرت طائرتان إيرباص A400M (رقم 17-0080 – رمز TUAF220 ورقم 18-0094 – رمز TUAF220) من إسبرطة التركية في الساعة 09:54 بتوقيت ليبيا، وهبطت الطائرتان في حوالي الساعة 12:00 في الوطية، غرب طرابلس.

ويعدّ هذا التحليق الرابع من نوعه في الأيام العشرة الأخيرة؛ مما يدلّ على نشاطٍ تركي متزايدٍ في الأجواء الليبية، ودون أي إعلان من الجانب التركي، أو رد فعل رسمي من الحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية