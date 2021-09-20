القائد العام لـ الجنود والضباط: شُرفتم جمعيًا بمشاركتكم بالانتخابات لتعطوا من تريدون

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إذا طلبنا الشعب فنحن في كل وقت جاهزون، ونحن نمر بمرحلة سلمية قادمة وعمرنا ما رفضنا السلم.

وتابع القائد العام خلال كلمة له أثناء تفقده لمقر الكتيبة 166 مشاة، اليوم الاثنين، “لقد شرفتم جمعيا كجنود وضباط بمشاركتكم بالانتخابات لتعطوا من تريدون، متابعا فأنت جندي تقول الحق ولا تخاف من أحد، ولأول مرة جنود القوات المسلحة وضباطها يشتركون بعملية الانتخابات”.

واستطرد، هذا الشكل من التنظيم أعطانا سعادة لم نراها من قبل والكتيبة 166 تفخر بعطائها، ولقد اشتركت فى معارك كثيرة فى بنغازي واجدابيا والبريقة والسدرة ورأس لانوف والدفاع عن كل هذه الأماكن بكل قوة أثبتم أنكم رجال تدربتوا تدريبا عاليا جدا .

وتابع، أبنائي الجنود والضباط أشعر أن هذه الوحدة لديها الحق بالافتخار بما قدمت ، لأنها تدريب جيدا وأعطت نتائجها فى الميدان ، نعم لقد أعطيتم للرقم 166 حقه ، ما رأيناه اليوم جعلنا نطمئن كل الاطمئنان على واجباتكم وأنتم فى غاية القوة ، حقيقة ليس لدي ما أقول فوجئت بهذا الترتيب وهذا التنظيم والرجال الأشاوس أمامي، كونوا مطمئنين، فالنصر حليفكم والانضباط هام جدا فهو الحامي والحافظ لتدريبك ، ولا تنسي أنك مستعد للامتحان فى أي وقت، ولا تجلعوا أحد يكسركم فى طريقكم أو مستقبلكم الزاهر.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

