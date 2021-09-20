“الإدريسي”: تونس وعدت بتخفيف البروتوكول الصحي بالمطارات والمنافذ الحدودية

قال وكيل وزارة المواصلات وسام الإدريسي إن الجانب التونسي وعد بالتقليل من حدة البروتوكول الصحي المعمول به بالمطارات والمنافذ الحدودية لجميع القادمين إلى تونس.

ودعا الإدريسي في تصريحات صحفية، المسافرين إلى الاطلاع على البروتوكول الصحي التونسي قبل السفر والالتزام بالتفاصيل الواردة فيه، تفاديا لحدوث أي إرباك في السفر.

وكانت السلطات الليبية والتونسية، قد أعلنت يوم الجمعة في قرار متزامن فتح الحدود بين البلدين، بعد الاتفاق على بروتوكول صحي مشترك، يتم العمل به من الجانب الليبي والتونسي على حد السواء.