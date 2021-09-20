السفارة الأمريكية: ليبيا جاهزة للانتخابات من الناحية الفنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا أن ليبيا والليبيون جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية.

وهنأت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استمرارها في وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر معتبرة هذا تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في بيان لها انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.