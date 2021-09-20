الداخلية تبحث مع المستشار الأمني للبعثة الأممية تهيئة المناخ لإجراء الانتخابية القادمة

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية اللواء بشير الأمين أمس الأحد مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إيوهانس جاكوبس بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور.
الاجتماع استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية نشاط البعثة في الجانب الأمني والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بغية تحقيق نتائج إيجابية وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهمية التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة خلال عملهم داخل الدولة الليبية.
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