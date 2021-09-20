الداخلية تبحث مع المستشار الأمني للبعثة الأممية تهيئة المناخ لإجراء الانتخابية القادمة

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرية اللواء بشير الأمين‏ أمس الأحد مع المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إيوهانس جاكوبس بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور.

‏الاجتماع ‏استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية نشاط ‏البعثة في الجانب الأمني ‏والتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية‏، بغية تحقيق نتائج إيجابية‏ وتهيئة المناخ في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

‏كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهمية التعاون والتنسيق‏ مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة‏ خلال عملهم داخل الدولة الليبية.

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