الوطنية للنفط: نرحب بخطوة الدبيبة إلغاء قرار وزير النفط بإيقاف صنع الله

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط، التي يترأسها مصطفى صنع الله، ترحيبها بقرار رئيس حكومة الوحدة رقم (292) والقاضي بسحب قرار وزير النفط رقم (35) والمتعلق بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل واعتبار كافة القرارات والمراسلات والاجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.

المؤسسة، وبيان صادر عنها، قالت: “يأتي هذا القرار في إطار المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين وزارة النفط المستحدثة وبين المؤسسة الوطنية للنفط والتي أدت الى إرباك العمل وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بالقطاع لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض الإنتاج الأمر الذي قد ينعكس سلبا على تعافي اقتصاد الوطن”. وأضاف البيان “تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها التام بكافة تعليمات رئيس الحكومة بالخصوص، وتمسكها بالعمل المهني وفق اختصاصاتها التي يخولها القانون، وأن المؤسسة مستعدة لطي صفحة الماضي والعمل سويًا مع وزارة النفط من أجل الصالح العام وتحقيق متطلبات المرحلة كل وفق اختصاصاته”.

وتابع: “بناء على ما تقدم تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط من وزارة النفط أيضا أن تبادر إلى نبذ الخلافات وأن تترفع عن بعض الممارسات وأن تبادر إلى مساعدة المؤسسة في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط وإدراك مستهدفات الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة؛ من أجل أن نساهم جميعا في خلق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد وتوفير الوظائف وتحقيق ما يطمح إليه الشعب الليبي”.

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