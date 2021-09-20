تونس والجزائر تشاركان في اجتماعات بشأن ليبيا في نيويورك

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

يشارك وزيرا خارجية تونس عثمان الجرندي والجزائر رمطان لعمامره في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث الملف الليبي على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 27سبتمبر 2021.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة بمختلف القضايا الدولية المطروحة بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا والوضع الإنساني في اليمن.

فيما أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن لعمامره سيشارك في العديد من الندوات والاجتماعات رفيعة المستوى من أهمها اجتماع وزاري حول مسار السلام في ليبيا واجتماع مشترك بين ترويكا القمة العربية ومجلس الأمن، إضافة إلى قمة حول النظام الغذائي وحوار رفيع المستوى حول الطاقة والندوة الوزارية ال12 حول ترقية دخول اتفاقية حظر التجارب النووية حيز التنفيذ، واجتماع بمناسبة الذكرى ال20 للمصادقة على برنامج عمل دوربان حول التمييز العرقي وكره الأجانب والتعصب.

من جانبها أعلنت وزارة لخارجية المصرية أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بحثا خلال لقائهما في نيويورك البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، فضلًا عن التطرق لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.