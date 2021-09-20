المنفي يجتمع في نيويورك مع وزير خارجية مصر

العنوان-نيويورك

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في نيويورك، مع وزير خارجية مصر، سامح شكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في تغريدة على تويتر، إن شكري في مُستهلِّ زيارته إلى نيويورك، التقى المنفي، للتباحث بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر.

وأضاف، أن الجانبان تطرقا لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.

وحضر، اللقاء مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.