القطراني يبحث مع مسؤولة أممية دور حكومة الوحدة في إعادة الحياة اليومية بالمناطق المدمرة والمتضررة

ليبيا – عقد النائب الاول لرئيس الحكومة الوحدة حسين القطراني أمس الأحد اجتماعًا مع الأمين العام المساعدة منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون.

الطرفان تباحثا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة السبل الرامية لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في أكتوبر 2020، من خلال دعم أعمال اللجنة العسكرية 5+5، بالاضافة إلى دور الحكومة في اعادة الحياة اليومية للمدنيين، خصوصًا في المناطق المدمرة والمتضررة مثل عودة الخدمات الأساسية والوصول إلى الأسواق وحرية التنقل الآمن.

ومن جهته أثنى القطراني على الجهود التي بذلتها البعثة للمساعدة على التخطيط من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة سرت، ونشرها لفرق الاستجابة بشكل سريع وانتهائها من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترًا من الطريق الساحلي، بما في ذلك إزالة 7.5 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لتسهيل إعادة فتح الطريق الساحلي لضمان تنقل المواطنين والمقيمين بشكل آمن.

وأضاف بأن الحكومة تعول بأن تكون البعثة الأممية بكافة أجسامها شريكًا إيجابيًا لمساعدة الشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية