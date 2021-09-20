واشنطن: جهود مفوضية الانتخابات تؤكد قدرة ليبيا فنيًا على إقامة الاستحقاق

هنأت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على جهودها المستمرة في وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر.

واعتبرت سفارة واشنطن، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، جهود مفوضية الانتخابات؛ تأكيدًا إضافيًا على أن ليبيا والليبيين، جاهزون لإقامة الاستحقاق، من الناحية الفنيّة.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قبل يوميْن، من إغلاق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي بالخارج، عقب انتهاء مهلة التسجيل التي بدأت في 17 أغسطس الماضي، وانتهت بتسجيل عشرة آلاف و729 مقيمًا بالخارج.

يُذكر أن مفوضية الانتخابات، تسلّمت، في 13 من سبتمبر الجاري، قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب حول انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر.

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