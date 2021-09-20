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‎وقفة احتجاجية لنقابات معلمي الجنوب ببلدية براك الشاطئ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت نقابات وتنسيقيات معلمي الجنوب ببلدية ابراك الشاطئ وقفة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة المرتبات وتسويات الوضع للمعلمين، وعلاوة الحصة، وتفعيل القانون رقم 4.

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قناة ليبيا

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