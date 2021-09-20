‎وقفة احتجاجية لنقابات معلمي الجنوب ببلدية براك الشاطئ

نظمت نقابات وتنسيقيات معلمي الجنوب ببلدية ابراك الشاطئ وقفة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة المرتبات وتسويات الوضع للمعلمين، وعلاوة الحصة، وتفعيل القانون رقم 4.

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