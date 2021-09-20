‎وقفة احتجاجية لنقابات معلمي الجنوب ببلدية براك الشاطئ

نظمت نقابات وتنسيقيات معلمي الجنوب ببلدية ابراك الشاطئ وقفة احتجاجية طالبوا فيها بزيادة المرتبات وتسويات الوضع للمعلمين، وعلاوة الحصة، وتفعيل القانون رقم 4.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
واشنطن: جهود مفوضية الانتخابات تؤكد قدرة ليبيا فنيًا على إقامة الاستحقاق
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
القطراني يبحث مع مسؤولة أممية دور حكومة الوحدة في إعادة الحياة اليومية بالمناطق المدمرة والمتضررة
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المنفي يجتمع في نيويورك مع وزير خارجية مصر
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
الكوني يبحث مع السفير التونسي تعزيز العلاقات الصحية والاقتصادية
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك