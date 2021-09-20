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وزير الصناعة والمعادن يستقبل وفداً من الشركات الصينية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه بديوان الوزارة وفدا من مسؤولي الشركات الصينية العاملة في مجال التعدين وصناعة الأسمنت.

وأكد الوزير خلال الاجتماع علي أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني في مجال التعدين والمصانع المتعثرة والمناطق الصناعية لما تمتلكه هذه الدولة من قدرات وخبرات في الجانب الصناعي.

من جانبهم أبدى مسؤولو الشركات الصينية رغبتهم في العمل الاستثماري في ليبيا وإنشاء مصانع للاسمنت في عدة مناطق داخل ليبيا.

ووجه الوزير في ختام اللقاء بضرورة التواصل مع المؤسسة الوطنية للتعدين لتحديد أولويات الاستثمار ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالخصوص.
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الصين شركات صينية لببيا

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صحيفة الساعة 24

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