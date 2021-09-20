أعيان زوارة يدعون للنظر في حق هؤلاء السجناء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

أكد عميد وأعيان مدينة زوارة أن على ضرورة النظر في حق السجناء الموقوفين، على ذمة قضايا لم تحال للمحاكم للنظر فيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، وعميد وأعيان مدينة زوارة، الذين أكدوا دعمهم للمجلس الرئاسي، ولمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها من أجل تمهيد الطريق، لإجراء الاستحقاق الإنتخابي في ديسمبر القادم.

وأشاد عميد البلدية، والأعيان، بمساهمة المجلس الرئاسي، في الإفراج على عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية مؤخراً، واعتبروها خطوة في الإتجاه الصحيح، لتحقيق المصالحة الشاملة، والمساهمة في استقرار ليبيا، مؤكدين بأن الإفراجات الصادرة مؤخراً، تأتي من باب تحقيق العدالة للسجناء، الذين قضوا فترة محاكمتهم، مشددين على ضرورة النظر في حق السجناء الموقوفين، على ذمة قضايا لم تحال للمحاكم للنظر فيها.

بدوره أكد نائب المجلس الرئاسي، على أن مشروع المصالحة الوطنية هو حجر أساس استقرار ليبيا، وتحقيق مبدأ العدالة هو إحدى ركائزها، موضحاً أن المجلس الرئاسي عاقد العزم على نجاحها من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.