بن شرادة: انفراد عقيلة صالح بإصدار قانون لانتخاب هدفه عدم إجراء انتخابات ديسمبر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن مجلس الدولة قدم قانونًا منظمًا للانتخابات بناءً على ما جاء في الاتفاق السياسي بضرورة التوافق مع مجلس النواب.

بن شرادة اعتبر في تصريح لقناة “فبراير” أن رئيس البرلمان اتخذ قرارًا منفردًا بإصدار قانون لانتخاب الرئيس، والمعلومات تؤكد اعتراض عدد من أعضاء البرلمان الذين طالبوا بإعادة القانون من المفوضية لإجراء بعض التعديلات عليه.

ولفت إلى أن انفراد عقيلة صالح بإصدار قانون لانتخاب الرئيس ماهي إلا نية مبيتة لعدم إجراء الانتخابات ديسمبر 2021.

كما أشار إلى أن الكرة الآن أمام ملعب مجلس النواب والبعثة الأممية المشرفة على المسار السياسي في ليبيا وأمام الليبيين.

وأعرب عن تمنياته من مجلس النواب الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي حتى الوصول إلى 24 ديسمبر دون عراقيل.

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