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أعيان ومشايخ الطوارق يثمنون جهود القائد العام في دعم المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ثمن أعيان ومشايخ قبائل الطوارق ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة أوباري وضواحيها، جهود القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في دعم المصالحة الوطنية التي تبلورت في الإفراج عن سجناء صادر بحقهم أوامر إخلاء سبيل أو أحكام قضائية بالبراءة.

أعيان أوباري في بيان لهم، طالبوا بالاستمرار في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بإجراء المصالحة الوطنية المنشودة، عبر الإفراج عن المسجونين والموقوفين قسرا من أبناء مكون الطوارق الذين تم سجنهم من مدة طويلة دون توجيه تهم معينة لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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