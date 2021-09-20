حفتر: أفراد القوات المسلحة يشاركون لأول مرة في الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر أن أفراد القوات المسلحة سيشاركون لأول مرة في الانتخابات.

وقال حفتر في كلمته أثناء زيارته للكتيبة 166 مُشاة اليوم الاثنين أن ليبيا تمر بمرحلة سلمية مشددا على أن الجيش لم يرفض السلم أبدا.

وأعرب حفتر عن ترحيبه بالانتخابات مؤكدا أنه يتوجب على الجنود والضباط التصويت في الانتخابات حيث أنها المرة الأولى التي يشارك فيها أفراد القوات المسلحة في الانتخابات.

ولفت حفتر إلى أن الكتيبة 166 شاركت في الكثير من المعارك بليبيا وحاربت بشجاعة بعدما تدربت بمستويات عالية لتتمكن من أداء واجبها.