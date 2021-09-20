وصول غرفتين متنقلتين من «الصحة العالمية» لمركز العزل بسرت

تسلم مركز العزل في مدينة سرت غرفتين متنقلتين مقدمتين دعمًا من مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا للمساعدة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وكان في استقبال المعدات مدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء، وعضو المجلس البلدي لبلدية سرت هنية أبوخريص، ومدير مركز العزل د. عبدالله الأحول.

وقال الزرقاء إن التجهيزات مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى إدارة الطوارئ بوازرة الصحة، وسيتم استخدامها كحجرات للفلترة للحالات التي تكون إصابتها بسيطة أو التي تحتاج إلى الكشف.

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