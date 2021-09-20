“الاقتصاد” تُطلق حملة ميدانية لتطبيق حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم”

أعلنت وزارة الاقتصاد مباشرة اللجنة الفنية -المُشكّلة لمتابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم- مهامها الميدانية اليوم الاثنين.

ودشنت اللجنة عملها بزيارات لمصانع ومطاحن الدقيق؛ وذلك للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة، وسحب عينات من مادة الدقيق لمعايرتها.

وأشار رئيس اللجنة خليفة بلاعو إلى أن المرحلة الأولى استهدفت مصانع ومطاحن الدقيق بالمنطقة الغربية، والبدء بتكليف فرق تتولى سحب عينات من مادة الدقيق بالمصانع والمطاحن في المنطقتين الشرقية والجنوبية؛ لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بسحب عينات من مادة الدقيق الموردة للسوق المحلي، وكذلك إجراء مسح على المُحسّنات المتوفرة بالسوق الليبي وإجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم أو أي مادة ضارة بالصحة العامة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت قرارها رقم 258 لسنة 2021، بشأن حظر استيراد ومنع استخدام مادة برومات البوتاسيوم، وذلك بسبب المحاذير الصحية المترتبة على استعمالها والتي يتم إضافتها لمادة الدقيق، لرفع جودة رغيف الخبز.

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