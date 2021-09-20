الزغيد: لجنة التحقيق ستبحث مواضيع عالقة مع الحكومة

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، في مكالمة هاتفية لقناة ليبيا إن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب ستبحث مع الحكومة المؤقتة ملفات كثيرة أبرزها مبررات صرف مبالغ طائلة خلال فترة وجيزة، وتقييم العقود والمعاهدات المحلية والدولية واختراق القانون رقم 5، المتعلق بدعم الزواج.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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