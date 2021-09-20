الخارجية تبحث مع الاتحاد الإفريقي تسديد المستحقات المتأخرة على ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2021

بحثت وزارة الخارجية الليبية مع مفوضية الاتحاد الافريقي آلية تسديد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية في ميزانية الاتحاد الإفريقي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللجنة المشكلة للاجتماع مع المسؤولين بمفوضية الاتحاد الافريقي عقدت اجتماعها عبر تقنية الزوم مع مسؤولي المفوضية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير إدارة الشؤون الافريقية فاتح بشير بشينة مراجعة المستحقات ومقترحات مبدئية لآلية تسديد المساهمات المتأخرة، وما تتطلبه من جدول زمني، واتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاجتماعات للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين

وشارك في الاجتماع اضافة لرئيس اللجنة، عضوي اللجنة محمد الصادق عطية، مدير مكتب التفتيش والرقابة، وأحمد ابو القاسم المرغني، رئيس قسم المساهمات الدولية والإقليمية كما شارك في الاجتماع عدد من موظفي إدارة الشؤون الأفريقية، ومجموعة من المتدربين التابعين لمعهد الدراسات الدبلوماسية وذلك لكسب المزيد من المعرفة في مجال العمل الدبلوماسي خاصة في مهارات فن التفاوض .

وكان وزير الخارجية أصدر القرار رقم ( 224 )، بشأن تشكيل لجنة للاجتماع مع المسؤولين بمفوضية الاتحاد الافريقي، لمناقشة آلية لتسديد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية في ميزانية الاتحاد الافريقي.