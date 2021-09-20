“النواب” يُشكّل لجنة للتحقيق مع الحكومة

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحيق، إن المجلس قرر في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في عدد من الملفات.

وأضاف بليحيق أن اللجنة التي ستُنجز مهامها في غضون أسبوعين، ستُحقق في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، دون أن يُحددها بشكل دقيق، وفق تصريح له نُشر على حسابه في الفيس بوك.

في السياق نفسه أقرّ مجلس النواب تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014، بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على المجلس خلال جلسة الأسبوع القـادم.

يُذكر أن مجلس النواب الذي أجّل جلسته ليوم غد الثلاثاء، كان قد استدعى الحكومة في جلسة مساءلة عقب تقدم عدد من النواب بعريضة لرئاسة المجلس بالخصوص، وسط دعوات شعبية ورسمية بسرعة نظر المجلس في المسائل المتعلقة باعتماد القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر.

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