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مفوضية الانتخابات تستعد لاستحقاق 24 ديسمبر بتدريب موظفي وحدات التسجيل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر2021 م فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف تدريب موظفي وحدات التسجيل والاعتماد بمكاتب الادارات الانتخابية في ليبيا، بحضور المدير العام د. يحي الجديد ومدير ادارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وافاد د .عبد الغني دعبوب رئيس قسم العمليات الخارجية ان البرنامج تكملة للخطة التي تعمل المفوضية على تنفيذها في إطار استكمال جاهزيتها للانتخابات القادمة وتتولى إدارة العمليات الانتخابية تنفيذه والاشراف عليه ، وهو يستهدف تدريب موظفي مكاتب الادارة الانتخابية في ليبيا ، حيث سيتم تدريبهم على كيفية تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين واليات تنفيذ هذه العملية والمعايير اللازمة والاجراءات والمستندات المطلوبة لاعتمادهم وتسجيلهم ، واضاف ستوكل مهمة التسجيل والاعتماد لمكاتب الادارة الانتخابية المنتشرة في كل المدن الليبية ، اما المراقبين والاعلاميين الدوليين والضيوف سيتم تسجيلهم واعتمادهم من قبل المكتب المختص في الادارة العامة بالمفوضية.

واوضح التواتي رمضان التواتي رئيس قسم المرشحين والكيانات السياسية ان مدة الدورة ثلاثة أيام سيتلقى فيها المشاركين برنامجاً متكاملا ً فيما يخص إجراءات تسجيل المرشحين واعتماد المراقبين، واضاف بلغ عدد المتدربين 87 متدرب من مختلف المدن الليبية وسيتم تقسيمهم لمجموعتين الاولي ويبلغ عدد المتدربين فيها 32 وسيتلقون تدريباً حول اعتماد المراقبين وسيشرف على هذه الدورة قسم العمليات الخارجية.
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صحيفة الساعة 24

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