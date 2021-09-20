مازن ونظيره المصري يبحثان تطوير الشراكة الأمنية بين ليبيا ومصر

العنوان-القاهرة

بحث وزير الداخلية اللواء خالد مازن مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، وفق ما صرح به المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

وقال المركز، إن مازن أشاد بمكانة، مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة في شتى المجالات.

وأضاف، أنه أكد على تطلع وزارة الداخلية لتعزيز آفاق التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وقال المركز، إن وزير الداخلية المصري أكد التزام وزارة الداخلية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.