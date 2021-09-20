“اللافي” يُجدد التزام الرئاسي بدعم مشروع المصالحة الوطنية

أكد نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.

جاء ذلك في لقاء جمع اللافي بأعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية ظهر اليوم الاثنين بطرابلس، تم خلاله بحث اتخاذ خطوات سريعة في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في المحافظة على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين، وفق بيان المجلس على الفيس بوك.

وثمّن اللافي الدور الذي يقوم به الحكماء والأعيان لإنجاح المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة التوافق على أرضية قانونية تكفل إجراء انتخابات حُرة ونزيهة.

من جانبهم أعرب الأعيان والمشايخ عن دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة كافة، وخاصة المؤسسة العسكرية، والعمل على إنجاز أحد أكثر الملفات تعقيداً، معتبرين أن المصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد، للمّ شمل الليبيين، والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان قد أطلق ما أسماه مشروع المصالحة الوطنية، عقب إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق، وسط ترحيب محلي دولي بالخطوة التي اعتبرتها الأمم المتحدة مهمة لتوفير أجواء إيجابية لانتخابات 24 ديسمبر.

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