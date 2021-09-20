رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي أعيان الطوارق

طرابلس 20 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، لقاءًا مع عدد من أعيان الطوارق، للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان مدينة أوباري تحديدًا.

وتقدم رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا “مولاي اقديدي”، بعرض موجز حول أهم التحديات التي تواجه سكان أوباري خاصة والطوارق بشكل عام.

وتناول اللقاء الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء، ملف الخدمات، وسُبل تحسينها.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية، مضيفًا: “لن نسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.

ولفت الرئيس إلى أن ملف التنمية الذي أطلقته الحكومة يشمل مدينة أوباري كباقي المدن الليبية، وأهمها تنفيذ طريق (أوباري – غات)، والتي لم تلق الاهتمام منذ عشرات السنوات، وكذلك دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي في باب التنمية لتنفيذ المشروعات العاجلة بهذه البلديات. (وال)

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