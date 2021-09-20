الدبيبة يلتقي أعيان الطوارق ويناقش صعوبات الجنوب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية خلال لقاء جمعه بعدد من أعيان الطوارق.

وتناول اللقاء الذي عقد مساء اليوم، في ديوان رئاسة الوزراء، الصعوبات التي تواجه سكان مدينة أوباري وملف الخدمات، وسبل تحسينها.

ولفت الدبيبة إلى أن ملف التنمية الذي أطلقته الحكومة يشمل مدينة أوباري كباقي المدن الليبية، وأهمها تنفيذ طريق أوباري غات، وكذلك دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي.

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