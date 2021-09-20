وزارتا الداخلية الليبية والمصرية تبحثان التعاون المشترك في المجال الأمني

استقبل وزير الداخلية المصري محمود توفيق، وزير الداخلية اللواء خالد مازن الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وقد تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

وأعرب مازن عن سعادته بزيارة القاهرة مشيداً بمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في شتى المجالات.

كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية.

وقد أعرب وزير الداخلية المصري خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الليبي للقاهرة، والتي تأتى في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين ، كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات.

وقد قام الوفد الليبي خلال تواجده بالقاهرة بزيارة لأكاديمية الشرطة تفقد خلالها عدداً من المنشآت التعليمية والتدريبية، وتضمنت الزيارة تفقد مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية المعنى بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالظواهر الأمنية والإجرامية وكيفية تطوير فاعلية الأداء الأمني بمختلف الجهات الشرطية.

كما تضمنت جولات الوزير الليبي التفقدية زيارة لغرفة عمليات قطاع الأمن بالوزارة المعنية بمتابعة الحالة الأمنية بكافة مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، واستمع إلى شرح حول كيفية التعامل مع البلاغات الهامة مركزياً فضلاً عن دور الغرفة في متابعة كافة الفعاليات التي تتم على المستوى الوطني.

وخلال زيارة الوزير الليبي لقطاع الأمن العام استمع لشرح تفصيلي عن دور القطاع وإداراته العامة فى مكافحة الجرائم الجنائية ووضع الخطط الكفيلة بمكافحتها فضلاً عن الإشراف الفني على أجهزة البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

وقام الوفد الليبي بتفقد مركز “محاكاة مسرح الجريمة” والذي يستخدم لتدريب ضباط البحث الجنائي على كشف الجرائم الجنائية بمختلف أنواعها وكيفية التعامل مع الأدلة المادية وتوظيفها للوصول إلى مرتكبي الجرائم.

وفى إطار تبادل الخبرات الأمنية مع وزارة الداخلية الليبية تم ترتيب زيارة لوزير الداخلية الليبي ومرافقيه للمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة الذى يتولى إعداد وتأهيل عناصر الشرطة على مختلف العمليات القتالية التي تتطلب قدرات بدنية وذهنية متميزة ، حيث شاهد الوفد خلال جولته بيانات عملية فى الرماية وعمليات الاقتحام وتدريبات الدفاع عن النفس والإعداد البدني لعناصر القوات الخاصة ، كما تفقد ميادين التدريب المتطورة التي تسهم في رفع كفاءة القوات وإكسابها مهارات التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.

وفى نهاية زياراته الميدانية بقطاعات الوزارة أشاد خالد مازن بما شهده من تطوير وتحديث في منظومة الأمن المصري واهتمام وزارة الداخلية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشرى مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.