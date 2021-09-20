وزير الخارجية المصري: قانون الانتخابات خطوة متقدمة نحو استكمال خارطة الطريق في ليبيا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم 20 سبتمبر، في مُستهل زيارته الحالية إلى نيويورك، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

كما شدَّد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الامن 2570 انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد، مُشيًدا في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في اعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق.

كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وقد شهد الاجتماع توافقاً في الاراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا في المرحلة القادمة.