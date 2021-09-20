“الباشا” يطالب جهاز الردع بتوضيح أسباب توقيف ضابطين بهيئة الشرطة

أفاد مصدر لـ218 بأن مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، العميد فؤاد الباشا طالب رئيس جهاز الردع بموافاته بشأن إجراءات الضابطين بهيئة الشرطة، العميد محمد دامجة والعميد محمد ميطارة.

وفي بيان رسمي موجّه إلى رئيس جهاز الردع، أشار الباشا إلى أن الضابطين التابعين للإدارة العامة للدعم المركزي وارتبطت أسماؤهما بالقضية رقم 183/2018، موقوفان لدى الردع من تاريخ 9 يوليو 2018.

وأشار البيان إلى العميد محمد دامجة لديه أمر إفراج من النيابة العامة، ابتداء من تاريخ 28 مارس 2020، ولم يُخل سبيله حتى تاريخ إصدار البيان.

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