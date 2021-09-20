خلال خلال اجتماعه بالمنفي.. وزير الخارجية المصري يشيد بجهود مجلس النواب في إصداره قانون الانتخابات ويعتبرها خطوة هامة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، في مُستهل زيارته الحالية إلى نيويورك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد شكري حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

كما شدَّد شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570 انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وأشاد بجهود مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق.

كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.