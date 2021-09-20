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المريمي: لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والقرارات التي اتخذتها في عدة ملفات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن: تعليق جلسة البرلمان ليوم غدٍ الثلاثاء دون سحب الثقة من الحكومة، وأن تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدة ملفات.

أضاف المريمي، في تصريحات تلفزيونية: “تم تحديد أسبوعين أمام لجنة التحقيق لإنجاز مهامها بداية من تاريخ جلسة اليوم، تم تشكيل لجنة لدراسة قانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب بدراسة التعديلات اللازمة لها لعرضها على مجلس النواب، ويحق للجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم”.
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