“الدبيبة” لأعيان الطوارق: “سنعالج ملف الجنسية في الجنوب مهما كانت الأسباب”

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة معالجة ملف الجنسية الليبية في المنطقة الجنوبية، وفق معايير وأسس قانونية، مضيفاً أنه “لن يسمح باستمرار هذا الملف بهذا الشكل مهما كانت الأسباب”.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع وفد من أعيان الطوارق اليوم الاثنين بطرابلس، استعرض فيه الطرفان الصعوبات التي تواجه سكان مدينة أوباري تحديداً والطوارق عموماً، حيث أكد الدبيبة على دعم بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بية، من خلال مخصصات وزارة الحكم المحلي في باب التنمية لتنفيذ المشروعات العاجلة بهذه البلديات، مشيراً لعزم الحكومة على تنفيذ طريق أوباري غات الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن شرائح اجتماعية من سكان الجنوب الليبي يعانون من عدم امتلاك وثائق ثبوتية ليبية، بسبب رفض إقرار السلطات امتلاكهم الجنسية الوطنية والاستعاضة عنها بالأرقام الإدارية، الأمر الذي أثر سلباً على تمتعهم بحقوق المواطنة.

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