رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع اتحاد المصحات الليبية دور القطاع الخاص في توطين العلاج بالداخل

طرابلس 20 سبتمبر 2021 ( وال ) – بحث رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” صباح اليوم مع اتحاد المصحات الليبية، دور القطاع الصحي الخاص في توطين العلاج بالداخل، بما يحد من استنزاف الأموال في العلاج بالخارج.

وخلص النقاش إلى اقتراح السبل والآليات الكفيلة لتحقيق تلك الغاية وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة.

وقد شدد رئيس الديوان على أن هذه المقترحات ستأخذ طريقها إلى النقاش مع وزارة الصحة والأطراف ذات العلاقة، إلا أن الوضع الحالي يستلزم وقوف المصحات إلى جانب المواطن ومباشرة استقبال الحالات.

كما حث جهات الاختصاص على معالجة موضوع الديون المستحقة وتحمل مسؤولياتهم في هذا المجال مع المبادرة لتخصيص حساب مستقل لدفع هذه الالتزامات وآخر لدفع مقابل التعاملات الجديدة.

وقد رحب الحاضرون بهذا المقترح وتعهدوا بالتعاون التام والمطلق في هذا المجال.

ودعا المجتمعون في ختام اجتماعهم إلى تحديد موعد آخر لمناقشة الآليات المقترحة مع كافة الخبراء والأطراف ذات العلاقة بما يكفل تبني وتنفيذ خطة إستراتيجية فاعلة وقابلة للتنفيذ تنتهي بتوطين العلاج في الداخل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة لقطاع الصحة والسعي نحو توجبه الأموال العامة المخصصة للقطاع التوجيه الأمثل، وضمان حسن إدارتها بصورة تحقق الفائدة المرجوة منها. (وال)

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