أمريكا وكرواتيا للمنقوش: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، في نيويورك، وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، رفقة الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الامريكية دينا شاروخي.

وحضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير ادارة شؤون الامريكيتين بالخارجية الليبية عبد الرحمن القناص والسكرتير الاول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني .