أمريكا وكرواتيا للمنقوش: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، في نيويورك، وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، رفقة الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الامريكية دينا شاروخي.
وحضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير ادارة شؤون الامريكيتين بالخارجية الليبية عبد الرحمن القناص والسكرتير الاول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني .
وتناول اللقاء الذي جرى بمقر البعثة الليبية مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين الصديقين ، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك .
واعرب الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا ، حيث اكد على الدعم الأمريكي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل .
من ناحية ثانية أكد الجانب الأمريكي على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر هذا العام وفقا لمقررات مؤتمر برلين .
وفي ذات السياق التقت المنقوش مساء الاثنين في نيويورك، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان رادمان، حيث تم استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون بينهما.
واعرب الوزير الكرواتي عن رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات مع ليبيا ، واستعدادها للمساهمة في برامج إعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين.
وجدد رادمان دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيداً بجهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأرض الليبية ، وعبر الوزير الكرواتي عن تطلعه لزيارة ليبيا في القريب العاجل، كما وجه دعوة للمنقوش لزيارة بلاده.
ومن جهتها أعربت المنقوش عن شكرها وتقديرها لموقف كرواتيا الداعم لأمن واستقرار ليبيا ، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تربط ليبيا وكرواتيا وحرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين ليشمل مجالات حيوية متعددة.
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