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الخارجية الليبية تناقش مع مفوضية الاتحاد الافريقي آلية لتسديد المساهمات المتأخرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة الخارجية للاجتماع مع المسؤولين بمفوضية الاتحاد الافريقي ، لمناقشة آلية لتسديد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية في ميزانية الاتحاد الافريقي، اجتماعا اليوم برئاسة فاتح بشير بشينة مدير إدارة الشؤون الأفريقية عبر ” تقنية الزوم ” مع مسؤولي المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، جرى خلال الاجتماع مراجعة المستحقات ومقترحات مبدئية لآلية تسديد المساهمات المتأخرة ، وما تتطلبه من جدول زمني ، واتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاجتماعات للوصول الى حل مرضٍ للطرفين .

وقد شارك في الاجتماع إضافة لرئيس اللجنة ، كل من عضوي اللجنة محمد الصادق عطية ، مدير مكتب التفتيش والرقابة ، والسيد احمد ابو القاسم المرغني، رئيس قسم المساهمات الدولية والإقليمية ، كما شارك في الاجتماع عدد من موظفي إدارة الشؤون الأفريقية ، ومجموعة من المتدربين التابعين لمعهد الدراسات الدبلوماسية وذلك لكسب المزيد من المعرفة في مجال العمل الدبلوماسي خاصة في مهارات فن التفاوض .

 

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صحيفة الساعة 24

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