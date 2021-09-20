الخارجية الليبية تناقش مع مفوضية الاتحاد الافريقي آلية لتسديد المساهمات المتأخرة

عقدت اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة الخارجية للاجتماع مع المسؤولين بمفوضية الاتحاد الافريقي ، لمناقشة آلية لتسديد المساهمات المتأخرة على الدولة الليبية في ميزانية الاتحاد الافريقي، اجتماعا اليوم برئاسة فاتح بشير بشينة مدير إدارة الشؤون الأفريقية عبر ” تقنية الزوم ” مع مسؤولي المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، جرى خلال الاجتماع مراجعة المستحقات ومقترحات مبدئية لآلية تسديد المساهمات المتأخرة ، وما تتطلبه من جدول زمني ، واتفق الجانبان على إجراء المزيد من الاجتماعات للوصول الى حل مرضٍ للطرفين .

وقد شارك في الاجتماع إضافة لرئيس اللجنة ، كل من عضوي اللجنة محمد الصادق عطية ، مدير مكتب التفتيش والرقابة ، والسيد احمد ابو القاسم المرغني، رئيس قسم المساهمات الدولية والإقليمية ، كما شارك في الاجتماع عدد من موظفي إدارة الشؤون الأفريقية ، ومجموعة من المتدربين التابعين لمعهد الدراسات الدبلوماسية وذلك لكسب المزيد من المعرفة في مجال العمل الدبلوماسي خاصة في مهارات فن التفاوض .