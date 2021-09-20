المشري يلتقي وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ منطقة الشويرف

طرابلس 21 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، اليوم الإثنين، وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ منطقة الشويرف، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس ، التحاور حول أهمية إجراء الانتخابات، ودور المجلس في تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لها.

وأكد “المشري” حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافهم؛ وتسخير الجهود لبناء الدولة التي ينشدها جميع الليبيين وتحافظ على كرامتهم.

كما تطرق اللقاء إلى المشاكل التي تعاني منها منطقة الشويرف ولاسيما الخدمية منها، حيث نوه المشري بأن المجلس سيحث حكومة الوحدة الوطنية؛ على الاهتمام بالمنطقة وتقديم جميع الخدمات لها وتحقيق التنمية فيها. (وال)

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