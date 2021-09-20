اللافي: الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، بأعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة مساهمتهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول بليبيا إلى بر الأمان، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع، أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في توحيد الصف واستمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين.

ورحب اللافي، بوفد أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، مشيداً بمبادرتهم التي تهدف إلى تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، والمساهمة في إعادة الثقة بين جميع الأطراف.

وشدد على أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، وإنجاح المصالحة الوطنية، رغم التحديات التي تواجه هذا المشروع.

واعتبر اللافي، أن الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية، وهي مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية، ووجود أرضية قانونية تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويقبل بنتائجها الجميع.

وأكد الأعيان والمشايخ، دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة كافة، وخاصة المؤسسة العسكرية، والعمل على إنجاز أحد أكثر الملفات تعقيداً، معتبرين أن المصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد، للم شمل الليبيين، والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد.

وحضر اللقاء عضوا لجنة الحوار السياسي الليبي، عن المنطقة الشرقية، الشيخ مسعود عمر، والشيخ أدريس يحي.

وفي سياق متصل التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، عميد وأعيان مدينة زوارة، الذين أكدوا دعمهم للمجلس الرئاسي، ولمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها من أجل تمهيد الطريق، لإجراء الاستحقاق الإنتخابي في ديسمبر القادم.

وأشاد عميد البلدية، والأعيان، بمساهمة المجلس الرئاسي، في الإفراج على عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية مؤخراً، واعتبروها خطوة في الإتجاه الصحيح، لتحقيق المصالحة الشاملة، والمساهمة في استقرار ليبيا، مؤكدين بأن الإفراجات الصادرة مؤخراً، تأتي من باب تحقيق العدالة للسجناء، الذين قضوا فترة محاكمتهم، مشددين على ضرورة النظر في حق السجناء الموقوفين، على ذمة قضايا لم تحال للمحاكم للنظر فيها.

بدوره أكد اللافي على أن مشروع المصالحة الوطنية هو حجر أساس استقرار ليبيا، وتحقيق مبدأ العدالة هو إحدى ركائزها، موضحاً أن المجلس الرئاسي عاقد العزم على نجاحها من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

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