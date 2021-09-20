«اللافي» لـ«أعيان المنطقة الشرقية»: نراهن عليكم في تجاوز الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، بأعيان ومشايخ من المنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة مساهمتهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول بليبيا إلى بر الأمان، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع، أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، في توحيد الصف واستمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين، على حد تعبير البيان.

ورحب نائب المجلس الرئاسي، بوفد أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، مشيداً بمبادرتهم التي تهدف إلى تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، والمساهمة في إعادة الثقة بين جميع الأطراف، على حد قوله.

وشدد على أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، وإنجاح المصالحة الوطنية، رغم التحديات التي تواجه هذا المشروع، بحسب تعبيره.

واعتبر “اللافي”، أن الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية، وهي مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية، ووجود أرضية قانونية تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويقبل بنتائجها الجميع، وفقا للبيان الصادر.

وأكد الأعيان والمشايخ، دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة كافة، وخاصة المؤسسة العسكرية، والعمل على إنجاز أحد أكثر الملفات تعقيداً، معتبرين أن المصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد، للم شمل الليبيين، والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد.