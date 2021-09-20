أبوجناح يطلع على الوضع المعيشي في محلة شعوة ببلدية درج ومستوى الخدمات المقدمة

ليبيا – التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح الأحد وفدًا من محلة شعوه ببلدية درج الواقعة بجنوب غرب البلاد، والمتكون من أعيان ووجهاء ومشائخ المنطقة.

الوفد استعرض خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لأبو جناح الوضع المعيشي الذي تمر به المنطقة، ومستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية.

وناقش الاجتماع العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة، من بينها انقطاع المياه، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا، وخدمات النظافة وغيرها.

في المقابل، تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء بتولي الحكومة المعالجة والاهتمام بهذه القطاعات وبشكل جدي وفعال بما يساهم في إعادة الحياة وتخفيف من معاناة المواطنين.

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