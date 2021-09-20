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الأمن الداخلي يوقف 5 من عناصره لضلوعهم في عمليات تهريب النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الأمن الداخلي إيقاف وضبط خمسة عناصر أمنية تابعين له يعملون بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، وذلك للاشتباه في ضلوعهم باستغلال سلطات وظيفتهم والتواطؤ في عمليات تهريب النقد الأجنبي.

وأوضح الجهاز على حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن العناصر الموقوفين شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر بتسهيل مرور عدد (5) نساء، عبر أقواس التفتيش، دون مراعاة للواجب المكلّفين به والمهام المسندة إليهم، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص مع استمرار التحقيق في الحادثة.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمنفذ مطار معيتيقة سبق لها ضبط العديد من حالات تهريب النقد الأجنبي، التي شهدت تصاعدًا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب الآليات المصرفية الآمنة لتحويل الأموال، بالإضافة لأغراض تتعلق بغسيل الأموال.

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قناة 218 الليبية

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