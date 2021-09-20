لودريان: فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا 12 نوفمبر المقبل

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الإثنين، إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر المقبل، مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح لودريان، أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا.

وكانت سفارات 5 دول غربية قد حثت جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، في 24 ديسمبر المقبل.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

