خلال لقائه برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة .. المنفي يبحث إعداد خطة دولية للتعافي من جائحة كورونا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وزير خارجية المالديف عبد الله الشاهد الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أن الشاهد استعرض أمام المنفي أولويات الدورة الحالية، بما في ذلك آليات التعافي من جائحة كورونا، وإعداد خطة دولية بالخصوص.

وأردف البيان، أن اللقاء ناقش “سبل تعزيز التعاون بين الجمعية العامة ولجانها المختلفة، مع الأجهزة التنفيذية بدولة ليبيا، ورحب رئيس الدورة الحالية برئيس المجلس الرئاسي، وأثنى على مجهوداته، على صعيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه الاجتماعات تندرج ضمن اجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

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